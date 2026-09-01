A un mes de la Alerta Naranja persiste la sismicidad y las emisiones de ceniza en el volcán Puracé

Puracé -Cauca

A un mes de declarado el estado de alerta naranja en el volcán Puracé del Cauca persiste el aumento de la actividad sísmica. Entre el sábado y el lunes se registraron más de 600 sismos en el área de influencia y en las últimas 24 horas dos emisiones de ceniza.

Comunidades de Sotará, Totoró y Popayán, municipios que se encuentran en el perímetro de influencia, percibieron los movimientos volcano – tecnoéticos.

El boletín extraordinario del Servicio Geológico Colombiano da cuenta de que los últimos 150 sismos se localizaron a 10 y 15 kilómetros al nororiente del volcánPuracé a profundidades de 8 y 12 kilómetros, con magnitudes de hasta 3.2.

En días anteriores se registraron sismos de 3,9; 4,1 y 4,3, de magnitud; que sesintieron con fuerza en Totoró, lugar de los epicentros.

Entretanto, las recientes emisiones de ceniza no fueron confirmadas visualmente por las cámaras devigilancia, como consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas.

Además, desde la declaratoria de la alerta naranja, el pasado primero de agosto, persiste proceso de deformación lenta del suelo en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

También, las emisiones de dióxido de azufre y el registro ascendente de la concentración de dióxido de carbono.

Estos y otros parámetros monitoreados las 24 otras del día corresponden, según el SGC, a los más altos alcanzados para la cadena volcánica Los Coconucos; por eso, la alerta permanece en el estado actual.

Las recomendaciones siguen siendo las mismas desde el primer día en que cambió la alerta.