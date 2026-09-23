Chapecoense regresará a Medellín 10 años después del accidente aéreo que dejó 71 personas muertas

Hinchas de diferentes equipos de Colombia se congregaron en torno del Chapecoense, para enviar un mensaje de apoyo a sus familiares.( Colprensa )

Medellín

El próximo 28 de noviembre se cumplirán 10 años del accidente del vuelo 2933 de la aerolínea Lamia, en el que se movilizaban los jugadores del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, quienes estaban en camino para jugar la final de la Copa Sudamericana del año 2016 frente al Atlético Nacional.

Faltando dos meses para cumplirse el décimo aniversario del accidente en el que perdieron la vida 71 personas, el equipo llegará a la capital antioqueña para participar en homenajes que rendirán diferentes entidades y los cuales han sido coordinados por el consulado de Brasil en Medellín.

La agenda de integración

Las actividades se cumplirán entre el 24 y 27 de septiembre, para cumplir con una agenda de integración entre los dos países, los dos territorios y las dos ciudades.

El equipo brasileño será recibido el jueves 24 de septiembre, en horas de la tarde, en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, donde estarán los funcionarios de la concesión Airlplan, entidad que cumplió una labor importante en los momentos difíciles después del accidente en apoyo a los sobrevivientes.

El viernes la agenda será en el Oriente antioqueño

En la mañana del viernes, 25 de septiembre, se rendirá un homenaje en la sede deportiva del Atlético Nacional, en el municipio de Guarne, en el oriente de Antioquia.

Esa misma tarde, la delegación brasileña compuesta por sus jugadores, equipo técnico, directivos, prensa e invitados especiales, se trasladará al municipio de La Unión, al lugar donde se accidentó la aeronave.

En ese lugar habrá una ceremonia en la que se rendirá homenaje a cada uno de los jugadores y personas que perdieron la vida y se descubrirá el primer memorial que recordará a los deportistas, compuesto de un monolito enchapado en mármol negro con leyendas alusivas al momento histórico.

También habrá entrega de elementos simbólicos que serán llevados al museo del equipo Chapecoense en Chapecó.

Posteriormente, en la cabecera del municipio de La Unión, los visitantes se encontrarán en el polideportivo denominado 19 de diciembre, en una zona ya designada por la alcaldía para la construcción del Memorial La Unión Chapecó, donde los constructores de Antioquia afiliados a Camacol se han unido para la ejecución de esta obra que representará la integración entre las dos ciudades.

Dependiendo de las condiciones climáticas, también se tiene previsto un homenaje por parte de la Fuerza Aérea Colombiana.

Agenda del sábado

El sábado 26 de septiembre, a partir de las 4 de la tarde, se tendrá un partido de fútbol amistoso, denominado como el Partido de la Amistad Eterna, entre Atlético Nacional y el Chapecoense.

Previo al encuentro en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, se harán algunos reconocimientos a los héroes invisibles del accidente aéreo y pronunciamientos de los representantes locales y brasileños, preludio al juego de futbol de la amistad y de la integración.

El domingo presentarán un documental

Como parte de las actividades previstas para esta jornada de integración, el próximo domingo a las 11 de la mañana, la productora Roca Films de Medellín presentará de forma exclusiva a la delegación brasileña y a los medios de comunicación el tráiler de la película documental “Chapecó, el último sobreviviente, nace una hermandad”.

Según explicaron los organizadores de este homenaje, esta es “una producción que, diez años después del siniestro aéreo que enlutó el futbol latinoamericano, reconstruye detalles inéditos de la tragedia y rinde homenaje a los sobrevivientes, en especial, a uno de sus jugadores, quien estará presente en esta ocasión”.

Varias empresas de Colombia e internacionales vinculadas con Brasil se han unido para apoyar al Centro Educativo Rural La Almería, sede Pantalio.

Esta ceremonia consistirá en una donación de un conjunto de electrodomésticos para dotar la cocina de esa institución para los estudiantes, docentes y directivos.