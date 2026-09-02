La gobernación elevó a $100 millones la recompensa para esclarecer la muerte de Michel Dayaina

Buriticá- Antioquia

La comunidad del municipio de Buriticá y el gobernador de Antioquia participaron de una marcha para lamentar la muerte de la pequeña de seis años Michel Dahiana hallada sin vida en zona rural de esa población del Occidente de Antioquia tras ocho días de búsqueda.

Andrés Julián Rendón visitó a la familia de la menor para acompañarla y expresarle su solidaridad en este momento de dolor para esa familia. Desde este territorio, el mandatario de los antioqueños anunció que elevó la recompensa que estaba inicialmente en 50 millones de pesos.

“Diciéndole a toda la comunidad que hemos decidido doblar la recompensa hasta 100 millones de pesos para que esta situación no quede en la impunidad. Nosotros no podemos acostumbrarnos a las agresiones, a la muerte, al maltrato de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes. Y la mejor forma de darle un poco de sosiego a esta familia que tanto sufre hoy es esclarecer este hecho tan lamentable”, dijo el mandatario.

La Gobernación de Antioquia decretó tres días de luto en memoria de la pequeña; lo mismo hizo la Alcaldía de Buriticá. Al mismo tiempo, en varias poblaciones del departamento se realizó una velatón para pedir por la protección de los menores.

La menor continúa en las instalaciones de Medicina Legal, donde un equipo forense analiza las causas de la muerte y se espera que en algunos días se conozca ese informe que dé luces para una investigación que permita el esclarecimiento.