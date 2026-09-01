Cayó en España uno de los cabecillas del El Mesa; tenía circular roja de la Interpol

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rnedón, reportó la captura de uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial El Mesa, cuyo origen fue el municipio de Bello, pero que se extendió a varios municipios del departamento. Alis Pirry fue detenido en el país de España en coordinación con la policía de ese país.

Según el mandatario, alias Pirry sería el principal cabecilla del grupo en el oriente de Antioquia, donde se le sindica de ordenar la masacre de 7 personas en la población de Rionegro.

“También de delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes. Este bandido habría liderado la expansión de este grupo de delincuencia organizada en el Oriente del Departamento. En mora de ser recategorizado como un grupo armado organizado- GAO- que puede recibir todo el poder de fuego -incluyendo bombardeos- de las FFMM”, escribió el mandatario en la red social X.

Recordó además que por la captura de esta persona que tiene circular roja de la Interpol existe una recompensa de hasta 250 millones de pesos por su captura.

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Se espera que las autoridades entreguen mayores detalles de esa captura, que podría esclarecer muchos hechos violentos en el Oriente de Antioquia, donde el grupo El Mesa sostiene una guerra con el Clan del Golfo por el control del territorio y las rentas ilegales.