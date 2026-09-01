El represamiento de una quebrada en Ituango tiene en alerta al corregimiento de La Granja

Quebrada represada por un derrumbe de tierra en el corregimiento de La Granja en Ituango- foto cortesía

Ituango- Antioquia

La semana pasada, un derrumbe generó el represamiento de una quebrada en la vereda Reventón, parte alta del corregimiento de la Granja en el municipio de Ituango, que tiene afectadas a varias familias y que este lunes tuvo un destaponamiento parcial que generó una alerta en la zona por una avenida torrencial. Cinco familias fueron evacuadas por seguridad y reciben atención de la alcaldía.

El comandante de bomberos de esa población del Norte de Antioquia, Jairo Calle, informó que el desprendimiento de material en su momento dañó el acueducto veredal, que afectó a 15 familias y puso en riesgo a la comunidad por el represamiento del afluente que este lunes movió parte del material.

“Estaban informando de que estaban muy preocupadas porque sentían un ruido muy fuerte y fue que, como llovió tanto y ese sector de La Granja es muy susceptible a la temporada de más lluvias, entonces, se vino parte de ese material que había represado y generó una avenida torrencial, cayó a la quebrada de La Granja, cayó a la quebrada de La Granja y posteriormente al río Ituango”, reportó el socorrista.

Esta situación no afectó a ninguna vivienda ni personas; sin embargo, informa que el riesgo persiste para la comunidad de La Granja, donde habitan más de 2 mil personas, ya que mucho material sigue represado en la quebrada de la vereda Reventón.

“De todas formas, esperamos, pues, que con la concurrencia del gobierno departamental y nacional se le pueda dar una solución más efectiva a este corregimiento y a sus veredas”.

Agregó que un ingeniero del Dagran ya visitó la zona y están pendientes del resultado del informe para saber qué medidas se tomarán ante ese represamiento de la quebrada de la vereda Reventón.

La Administración Municipal continuará realizando el seguimiento permanente a la situación y adoptará las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de la comunidad.