Investigan las causas de un incendio en Manizales, el cual afectó establecimientos comerciales

Unidades del Cuerpo de Bomberos de Manizales adelantaban labores de enfriamiento en el lugar donde ocurrió el incendio.

Manizales

Momentos de pánico se vivieron este lunes en un establecimiento comercial ubicado en el centro de Manizales, donde una explosión dio lugar a un incendio de grandes proporciones, que incluso obligó a evacuar la edificación mientras hacían presencia los organismos de socorro.

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La emergencia se concentró en las habitaciones ubicadas en el tercer nivel de Residencias La Marquesa, en la calle 17 con carrera 22.

Según explicó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, Diego Armando Rivera, “inmediatamente se conoció del suceso se realizó el despliegue operativo por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos y se logró la contención del incendio, evitando su propagación”.

Las autoridades también ordenaron la evacuación preventiva del tercer piso de La Marquesa y del segundo nivel de otra residencia ubicada en la misma edificación, conocida como Milenio. “No tenemos ninguna persona lesionada o fallecida en el suceso”, señaló Rivera, quien agregó que las personas que pernoctaban en el lugar recibieron acompañamiento y atención psicosocial.

Pérdidas económicas

De manera extraoficial se conoció que las pérdidas económicas podrían superar los $200 millones, dado que fueron cinco establecimientos los afectados. Durante el mediodía de este lunes, los comerciantes continuaban con labores de inspección y evaluación de los daños ocasionados por la emergencia.

Sobre el origen de la explosión y el posterior incendio, Rivera indicó que “las causas del evento son materia de investigación”.