Karol G en canciones, los éxitos que convirtieron a la Bichota en un fenómeno mundial

La historia de Karol G también puede contarse a través de sus canciones. En poco más de una década, la artista colombiana pasó de abrirse camino en el reguetón a convertirse en una de las figuras femeninas más importantes de la música latina, con un catálogo que suma miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

Singer Karol G during the Monaco Grand Prix at the Circuit de Monaco, Monte Carlo. Picture date: Sunday June 7, 2026. (Photo by David Davies/PA Images via Getty Images) / David Davies - PA Images Ampliar Singer Karol G during the Monaco Grand Prix at the Circuit de Monaco, Monte Carlo. Picture date: Sunday June 7, 2026. (Photo by David Davies/PA Images via Getty Images) / David Davies - PA Images Cerrar

Uno de los primeros grandes momentos de esa transformación llegó con “China”, colaboración junto a Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin. La canción se convirtió en uno de los grandes éxitos del reguetón de 2019 y actualmente supera los 1.400 millones de reproducciones en Spotify.

Pero fue “Tusa”, junto a Nicki Minaj, la canción que terminó de llevar a Karol G a otro nivel. Lanzada en 2019, se convirtió en un fenómeno internacional y actualmente acumula más de 1.700 millones de reproducciones en Spotify. El tema también llegó al primer lugar de la lista Latin Airplay de Billboard y se convirtió en uno de los mayores éxitos femeninos de la música latina de los últimos años.

Un año después, Karol G presentó “Bichota”, una canción que trascendió las listas musicales. El término comenzó a convertirse en una parte fundamental de la identidad de la artista y de sus seguidores. El tema ya superó los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, una cifra que demuestra el impacto que tuvo más allá de su lanzamiento.

En 2022 llegó otra canción importante, “Provenza”. Con un sonido más relajado y una propuesta cercana al pop urbano, el tema mostró una faceta diferente de la cantante y se convirtió en uno de sus mayores éxitos. Actualmente suma cerca de 1.800 millones de reproducciones en Spotify.

En ese mismo periodo dejó otra colaboración inolvidable. “MAMIII”, junto a Becky G, convirtió el desamor y el empoderamiento en un himno que rápidamente conquistó al público. La canción ya supera los 1.200 millones de reproducciones en Spotify.

La etapa de Mañana Será Bonito amplió todavía más el alcance de la artista. En 2023, “TQG”, su colaboración con Shakira, se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados del año. La canción llegó al número uno de Latin Airplay y actualmente supera los 1.500 millones de reproducciones en Spotify.

Ese mismo universo musical también dejó “QLONA”, junto a Peso Pluma, una canción que mezcló los sonidos de ambos artistas y que se convirtió en otro éxito internacional. Con más de 1.400 millones de reproducciones, es una de las canciones más escuchadas del catálogo de Karol G.

El despecho también encontró un lugar importante en esta historia. “Amargura” se convirtió en una de las favoritas de sus seguidores y ya supera los 1.200 millones de reproducciones en Spotify.

A ella se suma “Mi Ex Tenía Razón”, otro de los temas con los que la colombiana convirtió una experiencia sentimental en una canción que rápidamente se instaló entre sus grandes éxitos.

Sin embargo, uno de los mayores fenómenos de su carrera llegó en el año 2024 con “Si Antes Te Hubiera Conocido”. La canción, marcada por los sonidos del merengue, se convirtió en un éxito internacional y actualmente es la canción más reproducida de Karol G en Spotify, con cerca de 1.900 millones de reproducciones.

Y aunque muchos de estos temas ya forman parte de la memoria musical de sus seguidores, Karol G continúa escribiendo nuevos capítulos. En 2026 presentó No Me Arrepiento de Sentir Tanto, un álbum con el que explora nuevamente diferentes sonidos y emociones.

Entre sus canciones más recientes aparece “BbY WOW”, colaboración con la artista española Judeline y el productor rusowsky. El tema alcanzó el número uno del Top 50 Global de Spotify, demostrando que la capacidad de Karol G para generar conversación y conectar con nuevas audiencias continúa vigente.

Desde “China” y “Tusa” hasta “Provenza”, “TQG”, “Si Antes Te Hubiera Conocido” y “BbY WOW”, la carrera de Karol G puede leerse como una colección de momentos musicales. Canciones para bailar, para recordar un amor, para superar una ruptura o simplemente para celebrar.

Karol G at the 26th Annual Latin GRAMMY Awards held at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk Ampliar Karol G at the 26th Annual Latin GRAMMY Awards held at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk Cerrar

Más que acumular reproducciones, la Bichota ha conseguido algo que no todos los artistas logran y es convertir sus canciones en parte de la vida cotidiana de millones de personas y hacer que cada nueva etapa de su carrera tenga su propio himno.