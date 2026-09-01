Se anunció una miniserie documental sobre el actor de ‘Friends’ Matthew Perry. ¿Cuándo se estrenará?

Este martes se anunció una miniserie documental de tres partes sobre la vida y la carrera del actor de ‘Friends’, Matthew Perry.

¿Qué mostrará el documental?

La hermana de Perry, Mia Perry Bowick, es la voz principal de ‘The One About Matthew Perry’, que también incluye fotos y videos inéditos del archivo familiar de Perry.

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“Narra su trayectoria desde estrella emergente de la comedia hasta el hombre al que el mundo sigue queriendo como su amigo favorito. Nuevos detalles sinceros sobre sus luchas personales, honrando el legado de honestidad y defensa que nos deja”, dice el comunicado de prensa de la plataforma Netflix.

El proyecto incluye a algunos de los “mejores amigos de toda la vida” y “colaboradores creativos” de Perry.

¿Quién lo dirigirá?

Mary Robertson, conocida por dirigir ‘El lado oscuro de la fama infantil’ y producir ‘Framing Britney Spears’, dirige “The One About Matthew Perry” y es productora ejecutiva de la serie.

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¿Qué dijo la hermana de Matthew Perry?

“Me ha llevado tiempo sentirme preparada para compartir estos recuerdos y lo que significó amar a Matthew a través de toda la complejidad de su vida; verlo como una persona completa, no solo como Chandler, ni solo como alguien que luchaba contra la adicción”, dijo Perry Bowick en un comunicado.

“Como su hermana, él influyó en la persona que soy hoy, en la persona que aspiro a ser y en el trabajo al que he dedicado mi vida. Matthew tenía un corazón hermoso y un espíritu generoso, e incluso en sus momentos más oscuros, aún podía hacerte reír y sentirte amado. Espero que esta serie les brinde a todos los que lo amaron, ya sea personalmente o desde la distancia, una apreciación más profunda de quién era realmente y del legado que deja”, agregó.

‘The One About Matthew Perry’ se estrenará en Netflix el 27 de octubre.