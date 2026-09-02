Disidencias de las FARC habrían incinerado maquinaria al servicio de Ecopetrol en Yondó

Yondó, Antioquia

Una nueva acción violenta encendió las alarmas en Yondó, en el Magdalena Medio antioqueño, luego de que hombres armados, identificados como integrantes de las disidencias de las Farc, incendiaran una retroexcavadora que se encontraba al servicio de Ecopetrol.

El ataque ocurrió en la zona rural de la vereda X10 Cabaña, aproximadamente a cinco minutos del casco urbano, en un área de influencia de las operaciones petroleras, donde actualmente se adelantan trabajos para la instalación y entrada de un nuevo equipo de perforación.

De acuerdo con información preliminar, tres hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar, intimidaron al personal y posteriormente incineraron la maquinaria.

“Amedrentaron a la vigilante, y dijeron de que iban a quemar esa maquinaria por no pagar la la la cuota y procedieron a echarle fuego, y dejaron unos panfletos donde se atribuyen al 4º frente de las Farc”, detalló el alcalde de Yondó, Yerson Areiza

Tras incendiar la retroexcavadora, los responsables habrían dejado panfletos y grafitis en los que se atribuye la acción al frente 4 de las disidencias de las FARC.

Luego del ataque, la zona fue reforzada con presencia militar, mientras las autoridades avanzan en la investigación.

Ola de violencia en Yondó

La incineración de la maquinaria se suma a una serie de hechos violentos que han incrementado la preocupación en la región del Magdalena Medio antioqueño.

Según el alcalde, en menos de una semana han sido reportados dos homicidios en jurisdicción de Yondó, con víctimas que, de acuerdo con las primeras indagaciones, habrían sido trasladadas desde el sur de Bolívar.

Uno de los casos ocurrió cerca del corregimiento San Miguel del Tigre, en el sector de Puerto Argentina. La víctima habría sido sacada de la vereda La Poza, en Cantagallo, antes de ser asesinada.

El segundo caso se registró después de que un joven fuera sacado de la vereda San Lorenzo, también en Cantagallo. Según el mandatario, el cuerpo fue encontrado posteriormente en Yondó, cerca del sector de Cuatro Bocas, a un costado de la carretera.

Por la ola de violencia, este 2 de septiembre se realizará un consejo de seguridad regional, con participación de las autoridades de la Gobernación de Antioquia, Cantagallo, Bolívar, y Barrancabermeja, Santander, con el objetivo de coordinar acciones para fortalecer la seguridad en esta región.