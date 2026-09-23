Mujeres del programa Parceras reciben formación para trabajar en turismo en la ciudad de Medellín

Medellín, Antioquia

Como parte de la programación de la Semana del Turismo 2026, la Alcaldía de Medellín realizó el taller “Turismo confiable, nuevas oportunidades”. El programa dirigido a 70 mujeres del programa Parceras, tiene el propósito de brindarles herramientas para desempeñarse en el sector turístico y de entretenimiento de la ciudad.

Durante la jornada, las participantes recibieron formación en etiqueta y protocolo social, logística de eventos de ciudad y atención asertiva al visitante y al cliente. Estos conocimientos buscan ampliar sus oportunidades de vinculación laboral formal.

La iniciativa está dirigida a mujeres resilientes y sobrevivientes de diferentes delitos que hacen parte del programa Parceras, y busca contribuir a su autonomía socioeconómica. Este proceso se hace mediante el fortalecimiento de sus capacidades para ingresar a diferentes actividades de la cadena de valor del turismo y el entretenimiento.

Acompañamiento a las Parceras

La Secretaría de Seguridad y Convivencia, que acompaña a las mujeres del programa, y el Observatorio del Turismo de la Personería Distrital ha atendido a 1.439 mujeres del programa Parceras. El acompañamiento cuenta con acciones de prevención, orientación y fortalecimiento de capacidades para enfrentar situaciones de riesgo.

El taller fue posible gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, encargada del componente técnico y de conectar las competencias con las necesidades del sector.

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Con este tipo de iniciativas, el Distrito busca ampliar las herramientas disponibles para que más mujeres puedan acceder a oportunidades laborales y fortalecer su autonomía. Al mismo tiempo se promueve un sector turístico con enfoque de seguridad, derechos humanos y generación de oportunidades.