Fuertes lluvias dejaron inundados cerca de 10 barrios en Caucasia

Caucasia, Antioquia

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este miércoles, 2 de septiembre, provocaron inundaciones en cerca de 10 barrios de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño.

Entre las zonas afectadas se encuentran barrios como Asovivienda, Buenos Aires, El Poblado y El Roble, donde se presentaron acumulaciones de agua debido a los niveles de algunos sectores.

Las inundaciones generaron principalmente daños en enseres de las viviendas, entre ellos colchones, neveras y muebles. La administración municipal indicó que continúa realizando el censo de las afectaciones para determinar las necesidades de las familias y brindarles asistencia, debido a que muchas tuvieron que evacuar.

“Estamos recorriendo y estamos verificando cada una de estas afectaciones y poder nosotros corresponderle a cada una de estas familias que han sido afectadas”, indicó el alcalde de Caucasia, Johan Oderis Montes.

Las fuertes precipitaciones también ocasionaron la caída de árboles y el bloqueo de algunas vías de acceso al municipio. Según el alcalde, durante la madrugada se presentaron obstáculos que llegaron a bloquear completamente la vía hacia la Costa.

Los organismos de socorro trabajaron en la remoción de los árboles y otros elementos que impedían el paso, logrando habilitar gran parte de los puntos afectados.

Atención de la emergencia

En la atención de la emergencia participan Bomberos, Defensa Civil, la oficina municipal de gestión del riesgo y diferentes entidades de la institucionalidad, que permanecen desplegadas en los sectores afectados.

Las autoridades mantienen el monitoreo de los sectores donde todavía permanece el agua estancada y avanzan en la identificación de las familias que requieren atención tras las inundaciones.