Hallan depósito ilegal del ELN en zona rural de Yondó, Antioquia

Yondó, Antioquia

En medio de operaciones militares desarrolladas en el Magdalena Medio antioqueño, tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con material de guerra en zona rural del municipio de Yondó.

El hallazgo se produjo en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tras labores de inteligencia y tareas tácticas de reconocimiento en el terreno que permitieron identificar el lugar donde estaba oculto el armamento.

Según información oficial, en el sitio fueron encontrados un fusil calibre 5.56 milímetros, varios proveedores y más de 290 cartuchos, material que pertenecería al ELN, grupo armado que delinque en esta zona del departamento.

El Ejército señaló que esta incautación representa un golpe a las capacidades logísticas y armadas de estas estructuras ilegales, al evitar que el armamento fuera utilizado en acciones contra la Fuerza Pública o la población civil.

Asimismo, destacaron que el resultado contribuye a debilitar el accionar de estos grupos en corredores estratégicos del Magdalena Medio, limitando su capacidad de operación y sostenimiento en el territorio.

El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para adelantar los respectivos procesos judiciales.