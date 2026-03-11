Combates entre grupos armados dejan más de 400 personas desplazadas en Antioquia

Antioquia

Al menos 468 personas, pertenecientes a 206 familias, permanecen desplazadas de sus hogares en varios municipios de Antioquia debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y al uso de drones con explosivos.

Los municipios más afectados son Segovia, Anorí, Remedios y Yondó, donde las comunidades siguen sin condiciones de seguridad para retornar a sus viviendas en zonas rurales, al quedar en medio del fuego cruzado.

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, aunque algunos desplazamientos comenzaron desde el año anterior, la violencia reciente ha impedido que las familias regresen a sus territorios en diferentes subregiones.

Solicitud de más pie de fuerza

Ante la crisis humanitaria, el gobernador Andrés Julián Rendón señaló que la situación es consecuencia de los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales que disputan el control del territorio en la región.

“Los se dan en donde hay alta presencia criminal de las FARC, del ELN, del Clan del Golfo, que cuando se embarcan en sus disputas por las rentas criminales, generan zozobra en la población. Tenemos, más de 400 personas desplazadas en municipios como Yondó, Segovia y Anorí y no es por otra cosa distinta que de cuenta el enfrentamiento entre estas estructuras por la captura de rentas ilegales”, detalló el gobernador.

Por la oleada de violencia en el departamento de Antioquia, el gobernador solicitó a la Fuerza Pública intensificar los operativos contra las estructuras ilegales. El mandatario pidió operaciones contra el frente 36 de las disidencias de las Farc, así como las ofensivas recientes en el municipio de Ituango, en el norte, donde con un bombardeo, fue abatido alias Ramiro, cabecilla del frente 18 y otros seis integrantes del grupo armado.

Mientras continúan las operaciones militares, más de un centenar de familias siguen desplazadas y a la espera de condiciones de seguridad que permitan su retorno.