Un expolicía fue condenado por un falso operativo en el que hubo un robo y una extorsión

Girardota- Antioquia

Un expolicía aceptó su participación en el hurto y la extorsión a una persona durante un falso operativo en el norte del valle de Aburrá. Por este hecho, un juez lo sentenció a cinco años de cárcel.

Según la investigación, en el año 2024, cuando el sentenciado era intendente de la policía, junto con una patrullera, presentaron documentos falsos a la fiscalía para que les autorizaran un allanamiento a dos inmuebles, lo que efectivamente ocurrió. Con ese documento llegaron a los lugares, entre ellos, una finca en el municipio de Girardota, e intimidaron a una persona a la que le exigieron 150 millones de pesos para no judicializarlo ni tomar supuestas acciones legales contra su sobrina de 15 años. Al final, la víctima entregó 20 millones.

“Con esa orden judicial obtenida mediante engaños, el 11 de julio de 2024, el intendente y otros integrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron hasta el predio y durante el supuesto allanamiento, fue hallada una subametralladora calibre 9 milímetros, la cual no fue reportada ni dejada a disposición del despacho que ordenó la diligencia. Además, se apropiaron de una camándula de oro, avaluada en 40 millones de pesos”, agregó el ente investigador.

El exintendente jefe de la Policía Juan Francisco Mancilla Barbosa realizó un preacuerdo con la fiscalía y aceptó los cargos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, peculado por apropiación y concusión. Luego de esto, el juez lo sentenció.