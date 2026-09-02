Hombre incendió su motocicleta para evitar procedimiento policial en La Calera
Al parecer el hombre no contaba con los documentos requeridos para poder movilizarse.
Este miércoles, 02 de septiembre, sobre las 8 de la mañana en la vía que conecta a Bogotá con el municipio de La Calera se presentó un incidente en la vía que involucró un vehículo.
“Se registra alto flujo vehicular en la vía Bogotá- la Calera en el descenso, por incendio vehicular que se registró en la dg. 91 con cra. 4A. La novedad ya fue atendida por @BomberosBogota .Agentes civiles realizan #GestiónDelTráfico a lo largo del corredor”, informaron desde la Secretaría de Movilidad.
Sin embargo, Caracol Radio consultó con las autoridades y confirmó que el propietario de la moto tenía irregularidades en su documentación y por eso prefirió prenderle fuego a su vehículo.
Por ahora, los restos de la moto se encuentran en uno de los patios de la Secretaría de Movilidad mientras se avanza en las investigaciones correspondientes.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...