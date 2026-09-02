Hombre incendió su motocicleta para evitar procedimiento policial en La Calera

Este miércoles, 02 de septiembre, sobre las 8 de la mañana en la vía que conecta a Bogotá con el municipio de La Calera se presentó un incidente en la vía que involucró un vehículo.

“Se registra alto flujo vehicular en la vía Bogotá- la Calera en el descenso, por incendio vehicular que se registró en la dg. 91 con cra. 4A. La novedad ya fue atendida por @BomberosBogota .Agentes civiles realizan #GestiónDelTráfico a lo largo del corredor”, informaron desde la Secretaría de Movilidad.

Sin embargo, Caracol Radio consultó con las autoridades y confirmó que el propietario de la moto tenía irregularidades en su documentación y por eso prefirió prenderle fuego a su vehículo.

Por ahora, los restos de la moto se encuentran en uno de los patios de la Secretaría de Movilidad mientras se avanza en las investigaciones correspondientes.