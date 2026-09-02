Dayro Moreno, el goleador histórico de Colombia: tabla de máximos anotadores en Sudamérica

Dayro Moreno sigue haciendo historia en el fútbol colombiano. Luego de haber superado a, en su momento Falcao como el máximo artillero en la historia del país, el delantero tolimense no se ha cansado de marcar y tiene como objetivo anotar más de 400 para dejar el listón muy alto para quien intente quedarse con el reconocimiento en el futuro.

El más reciente gol de Dayro llegó por la fecha 8 de la Liga colombiana frente a Fortaleza, en un duelo en el que el goleador fue el encargado de darle el triunfo al Once Caldas por 1-2, gracias a una anotación de chilena. Tras un centro desde la izquierda que parecía desviado, Juan David Cuesta capitalizó el balón y habilitó luego al tolimense, quien hizo el gesto técnico.

¿A cuántos goles llegó Dayro Moreno?

Dayro llegó a 386 goles, de los cuales la gran mayoría han llegado después de que cumplió los 30 años. El goleador quedó a 14 anotaciones de llegar a los 400 goles oficiales, cifra que podría alcanzar en aproximadamente entre 8 y 9 meses, pues desde el 19 de enero del 2026, hasta el 2 de septiembre del mismo año, marcó 13.

Así se dividen los 386 goles de Dayro Moreno

Once Caldas (Colombia): 179 goles

179 goles Atlético Nacional (Colombia): 57 goles

57 goles Tijuana (México): 50 goles

50 goles Millonarios (Colombia): 34 goles

34 goles Atlético Bucaramanga (Colombia): 22 goles

22 goles FCSB / Steaua Bucarest (Rumania): 13 goles

13 goles Junior de Barranquilla (Colombia): 13 goles

13 goles Talleres de Córdoba (Argentina): 10 goles

10 goles Oriente Petrolero (Bolivia): 4 goles

4 goles Athletico Paranaense (Brasil): 1 gol

1 gol Selección Colombia: 3 goles

Dayro Moreno es el máximo goleador del país, seguido por Radamel Falcao García (357), Victor Hugo Aristizabal (346), Carlos Bacca (346) y Hugo Rodallega (307). Sin embargo, al momento de compararlo los otros máximos goleadores de Sudamérica, es superado por la gran mayoría.

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El tolimense supera al máximo goleador de Venezuela, Salomón Rondón, quien está activo y cuenta con cerca de 260 anotaciones; al máximo anotador en la historia de Chile, Osvaldo Castro (376 goles) y al máximo goleador en la historia de Perú, Teofilo Cubillas, con 340 goles.

Al momento de mirar los máximos goleadores de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, Dayro queda resagado por una diferencia importante.