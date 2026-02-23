Indignación en el Atlántico por libertad de presunto feminicida por vencimiento de términos

Hay indignación en el departamento del Atlántico tras la decisión judicial que dejó en libertad a Edgar Jair Aguilar Soto, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio de su pareja, Clara Milena Álvarez Díaz, ocurrido en abril de 2025 en el barrio El Sinaí, en el suroccidente de Barranquilla.

La decisión fue adoptada por un juez del Circuito de Soledad, quien concedió la libertad por vencimiento de términos al considerar que transcurrieron más de 140 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se iniciara el juicio oral.

De acuerdo con la investigación, Aguilar Soto habría atacado a la víctima con arma blanca dentro de su vivienda. Posteriormente huyó del lugar y se entregó a las autoridades un día después de los hechos.

Tras conocerse la decisión, la defensora de los derechos de la mujer en el departamento, Ruth Pareja, expresó su profunda preocupación y rechazó lo ocurrido.

La activista pidió que se abran procesos disciplinarios contra los funcionarios responsables del trámite del caso, al considerar que las fallas procesales no pueden favorecer a quienes están señalados de cometer delitos de esta gravedad.

Pareja sostuvo que los funcionarios encargados deben responder por las actuaciones que permitieron que el presunto feminicida quedara en libertad.

Insistió en que la dignidad humana debe estar por encima de los tecnicismos legales y advirtió que los casos de feminicidio no pueden quedar impunes ni enviar mensajes de desprotección a las mujeres.