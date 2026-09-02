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Claret Vargas: El estatuto que permitiría buscar en EE.UU. justicia contra Plazas Vega por caso Urán

A partir del próximo 8 de septiembre, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega enfrentará un juicio civil en una corte federal de Miami, Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en la tortura y asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horcio Urán, hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

El Reporte Coronell: Empieza en Miami juicio civil contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega

La demanda civil fue interpuesta en 2022 por las tres hijas del magistrado Urán, Xiomara, Mairée y Helena Urán Bidegain, quienes están representadas por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA).

En entrevista con 6AM W, Claret Vargas, abogada principal del CJA, detalló las etapas de este juicio que busca estabecer la responsbailidad del coronel (r).

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Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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