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02 sep 2026 Actualizado 13:27

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Claret Vargas: el estatuto que permitiría buscar en EE.UU. justicia contra Plazas Vega por caso Urán

Claret Vargas, abogada principal del CJA, aseguró que el Estatuto de Protección a Víctimas de Tortura (TVPA) es el instrumento clave para buscar justicia en EE. UU. contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega

Claret Vargas: El estatuto que permitiría buscar en EE.UU. justicia contra Plazas Vega por caso Urán

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A partir del próximo 8 de septiembre, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega enfrentará un juicio civil en una corte federal de Miami, Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en la tortura y asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horcio Urán, hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

El Reporte Coronell: Empieza en Miami juicio civil contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega

La demanda civil fue interpuesta en 2022 por las tres hijas del magistrado Urán, Xiomara, Mairée y Helena Urán Bidegain, quienes están representadas por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA).

En entrevista con 6AM W, Claret Vargas, abogada principal del CJA, detalló las etapas de este juicio que busca estabecer la responsbailidad del coronel (r).

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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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