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80% de los hombres dicen estar de acuerdo con nuevos métodos anticonceptivos: sexóloga

Tatiana Gómez, sexóloga y terapeuta de pareja, conversó con 6AM W acerca del uso de anticonceptivos masculinos y su aceptación por parte de los hombres en Colombia.

Destacó que en un estudio que hicieron, el 80% de los hombres dijeron estar de acuerdo con los métodos anticonceptivos diferentes al condón o la vasectomía.

“Sorpresa porque llegamos a pensar que la aceptabilidad iba a ser menor”, dijo.

Gómez afirmó que el gran problema es que en la historia existe una inequidad en los métodos anticonceptivos, “derivado de la concepción que tienen los hombres y mujeres de las relaciones sexuales”.

“A las mujeres se nos instruye desde muy pequeñas sobre la responsabilidad en la reproducción alrededor de las relaciones sexuales, mientras que en los hombres la conversación se centra en el placer y el rendimiento”, sostuvo.

Explicó que con el paso del tiempo estos métodos nuevos serán más eficaces, aunque resaltó que estos son una oportunidad para que la responsabilidad para la anticoncepción sea compartida entre hombres y mujeres.

Escuche la entrevista completa aquí: