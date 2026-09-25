Abogada de víctimas del padre Rupnik espera que León XIV ayude a lograr concretos en investigación

La abogada italiana Laura Sgrò, representante de varias de las mujeres que han denunciado abusos por parte del sacerdote y artista esloveno Marko Ivan Rupnik, habló en exclusiva con Caracol Radio y expresó su esperanza de que el papa León XIV tenga en cuenta la carta abierta que cinco de sus representadas le enviaron con motivo de su visita a Francia.

Sgrò señaló que las víctimas esperan que este llamado contribuya a impulsar una investigación que, según ellas, lleva varios años sin producir resultados concretos. La carta adquiere especial significado ante la visita del Pontífice a Lourdes, donde León XIV tiene previsto encontrarse con víctimas de abusos y donde se ha decidido cubrir los mosaicos realizados por Rupnik en la basílica.

La abogada relató a Caracol Radio algunos de los episodios denunciados por sus representadas. Entre ellos mencionó el testimonio de Gloria Branciani, quien ha acusado a Rupnik de haber abusado sexual y espiritualmente de ella y de haber utilizado argumentos religiosos para justificar los actos que, según su denuncia, la obligaba a realizar, presentándolos como un camino para alcanzar la gloria de Dios.

Sgrò reveló además que ya ha estado en Colombia y que mantiene contactos con un reconocido estudio de abogados en Bogotá interesado en establecer una colaboración profesional. La intención, explicó, es poner su experiencia en casos de abusos al servicio de situaciones concretas en Colombia y contribuir a arrojar luz sobre hechos que dejan profundas consecuencias en las víctimas.

Laura Sgrò es también la abogada de la familia de Emanuela Orlandi, la adolescente de 15 años, ciudadana vaticana, que desapareció en Roma en 1983. Más de cuatro décadas después, su paradero continúa siendo desconocido y tanto la justicia italiana como el Vaticano mantienen abiertas investigaciones destinadas a esclarecer uno de los casos más enigmáticos de la historia reciente del Vaticano.

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