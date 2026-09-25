“Pacífico”, la película basada en hechos reales protagonizada por Carolina Guerra y Juan Pablo Raba

Spike Cine (RiccaFilm) y Movie Box anuncian ‘Pacífico’, una nueva película colombiana de drama y aventura dirigida, escrita y fotografiada por Riccardo Gabrielli R., que llegará a diferentes salas de cine del país el próximo 8 de octubre, con distribución de Cine Colombia.

La cinta, basada en hechos reales, cuenta la historia de un grupo de buzos que viaja a la isla de Malpelo para vivir la aventura de sus vidas. Durante su última inmersión, una poderosa corriente los arrastra y los separa.

Sin barco, sin rumbo y a cientos de kilómetros de tierra firme, se verán enfrentados a sobrevivir en medio del océano mientras, desde tierra, comienza una búsqueda para encontrarlos.

La película transcurre en uno de los territorios más extremos y aislados de Colombia, donde el océano, la inmensidad del paisaje y la distancia del continente hacen parte fundamental de la historia: Malpelo.

Carolina Guerra, protagonista de la película, reveló en 6AM W detalles sobre el rodaje, la locación y lo que fue para ella haber vivido una experiencia en ese lugar.

“Esto fue en Malpelo, son 36 horas de navegación desde el puerto de Buenaventura y nos embarcamos todos. No solamente contamos la historia, sino que la vivimos. Ahí estuvimos rodeados de tiburones 24/7 por 12 días filmando y realmente ha sido una de las experiencias más increíbles de toda mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional”, aseguró.

Para llevar a cabo el proyecto de la mejor manera, en medio de un ejercicio de seguridad e inmersión, tuvieron que hacer un curso para convertirse en buzos avanzados.

“Yo había buceado antes, pero no estaba certificada, entonces me tocó empezar de cero. Lo hicimos en Taganga porque eran ellos los buzos que estaban ahí, con los que trabajamos en la película, los que sabían, los expertos en corrientes de Malpelo”, contó.

Fueron varios días de grabación, sin señal, incomunicados y completamente entregados a la grabación de la película que estará en las salas de cine del país a partir del próximo 8 de octubre.