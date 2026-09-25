¿Nuevo estadio El Campín estará listo en 2027? Congresista denunció retrasos y pidió sanciones
El representante Mauricio Toro debatió con la concejal Cristina Calderón en torno a las fechas de entrega para la obra anunciadas por la Alcaldía Mayor.
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David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....