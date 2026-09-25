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25 sep 2026 Actualizado 16:34

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¿Nuevo estadio El Campín estará listo en 2027? Congresista denunció retrasos y pidió sanciones

El representante Mauricio Toro debatió con la concejal Cristina Calderón en torno a las fechas de entrega para la obra anunciadas por la Alcaldía Mayor.

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