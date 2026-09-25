“Visita del papa León XIV demuestra el fervor popular”: alcalde de París

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Desde el Palacio del Elíseo en París, Francia, el alcalde Emmanuel Grégoire habló con 6AM W acerca de la visita del papa León XIV.

El alcalde aseguró que esta visita demuestra el fervor popular, “una Francia que está completamente feliz de acoger al papa León XIV”.

Para el alcalde, el papa León XIV es un personaje que logra “dirigir nuestra atención hacia los pobres y los más vulnerables, aquellas personas que más necesitan que les tendamos la mano”.