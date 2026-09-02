Capturan a alias ‘Bam bam’, señalado de participar en el homicidio de Gustavo Aponte y su escolta

Hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá a través de la SIJIN e inteligencia junto con la Fiscalía, capturaron a alias “Bam bam”, señalado como segundo cabecilla y articulador de una estructura criminal responsable del homicidio del empresario Gustavo Aponte y su escolta el pasado 11 de febrero.

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Mediante actividades investigativas desarrolladas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, se materializó la captura por orden judicial de este ciudadano cuando pretendía huir del país con destino a Lima (Perú), por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Finalmente, esta persona será dejada a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por los hechos que se le atribuyen.