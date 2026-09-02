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02 sep 2026 Actualizado 12:34

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Capturan a alias ‘Bam bam’, señalado de participar en el homicidio de Gustavo Aponte y su escolta

Además, el capturado registra varias anotaciones en el SPOA por el delito de hurto.

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Hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá a través de la SIJIN e inteligencia junto con la Fiscalía, capturaron a alias “Bam bam”, señalado como segundo cabecilla y articulador de una estructura criminal responsable del homicidio del empresario Gustavo Aponte y su escolta el pasado 11 de febrero.

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Mediante actividades investigativas desarrolladas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, se materializó la captura por orden judicial de este ciudadano cuando pretendía huir del país con destino a Lima (Perú), por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Finalmente, esta persona será dejada a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por los hechos que se le atribuyen.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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