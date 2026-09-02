Así están las lluvias en Bogotá en este momento: Mapa del clima en la capital ¿Lloverá todo el día

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en conjunto con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), emitieron el pronóstico oficial del tiempo para las próximas 24 horas con las condiciones climatológicas que se esperan en la mañana, tarde y noche de este miércoles 2 de septiembre de 2026.

Durante la madrugada de este martes, se registró un cielo mayormente nublado con algunas lluvias sobre la localidad de Sumapaz, así como lloviznas en el oriente de la capital.

Condiciones para la mañanada

De acuerdo con el más reciente reporte, se mantendrá la tendencia de condiciones secas, con un cielo nublado. El pronóstico advierte lluvias aisladas en el suroriente de la ciudad, en especial en sectores de las localidades de San Cristóbal, Usme y Sumapaz. La temperatura mínima estimada para Bogotá durante esta jornada se mantendrá cercana a los 10 °C.

¿Lloverá en la tarde?

Para las horas de la tarde, se prevé el predominio de condiciones secas en gran parte de la capital. Sin embargo, el IDEAM y el IDIGER no descartan lluvias ligeras en sectores de las localidades de Usme y Sumapaz. En cuanto a la temperatura, se estima que la máxima para Bogotá alcanzará un valor cercano a los 19 °C.

Finalmente, en las horas de la noche, el pronóstico del tiempo estima que se presentará un predominio de tiempo seco en toda la ciudad, con un cielo nublado.

Temperatura mínima estimada: Cercana a los 10 °C (durante la madrugada y la mañana).

Temperatura máxima estimada: Cercana a los 19 °C (durante la tarde).

Zonas con probabilidad de lluvias o lloviznas: Localidad de Sumapaz (madrugada, mañana y tarde), oriente de la ciudad (madrugada), suroriente en San Cristóbal y Usme (mañana), y Usme (tarde).

Mapa del clima en la capital

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Clima en las principales ciudades de Colombia HOY

De acuerdo con el IDEAM, para este martes los mayores acumulados de lluvias se esperan en sectores del centro y sur de la región Caribe, especialmente durante la noche; suroccidente y norte de la Orinoquía, en horas de la tarde; norte y occidente de la Amazonía, durante la tarde y noche; así como en zonas puntuales del norte y centro-occidente de la región Andina y la región Pacífica, durante la tarde y noche.

Además, se prevén lluvias en áreas del mar Caribe durante la mañana y madrugada, especialmente en sectores del centro y suroccidente, así como en el océano Pacífico nacional, durante la mañana y madrugada.

Bucaramanga: Predominará el cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y noche. (T. máx.: 28 °C).

Predominará el cielo mayormente nublado a cubierto, con lluvias entre ligeras y moderadas durante la tarde y noche. (T. máx.: 28 °C). Tunja: Predominará el tiempo seco, con cielo mayormente nublado; sin embargo, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras durante la tarde. (T. máx.: 19 °C).

Predominará el tiempo seco, con cielo mayormente nublado; sin embargo, no se descartan algunas lloviznas o lluvias ligeras durante la tarde. (T. máx.: 19 °C). Medellín: Se prevé cielo mayormente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras de carácter intermitente. (T. máx.: 29 °C).

Se prevé cielo mayormente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras de carácter intermitente. (T. máx.: 29 °C). Cartagena: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco durante gran parte de la jornada. En la tarde son posibles lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 33 °C).

Cielo entre parcial y mayormente nublado, con tiempo seco durante gran parte de la jornada. En la tarde son posibles lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 33 °C). Barranquilla: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Durante la tarde podrían presentarse lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 34 °C).

Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco. Durante la tarde podrían presentarse lluvias entre ligeras y moderadas. (T. máx.: 34 °C). Cali: Cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lloviznas durante la mañana y lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde y durante la noche. (T. máx.: 31 °C).

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