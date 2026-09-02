Obra en Bogotá recibió más de $900 millones sigue inconclusa después de ser contratada dos veces

Lo que debía convertirse en mejores vías y espacio público para cientos de habitantes de Ciudad Bolívar, a la fecha se encuentra como una obra inconclusa. Y lo que debía cerrar el ciclo de unos recursos destinados a apoyar soluciones de vivienda para comunidades Emberá terminó en una disputa judicial que mantiene dinero público lejos de las arcas distritales.

Esas fueron las situaciones que determinó la Contraloría de Bogotá durante la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados practicada a la Secretaría de Hábitat, sobre la vigencia 2025.

De acuerdo con la Contraloría dos situaciones que suman más de $1.007 millones en presuntas afectaciones al patrimonio público.

Los casos auditados por la Contraloría

La primera ocurrió en el barrio Los Alpes, en Ciudad Bolívar. Allí, cuatro segmentos viales y espacios públicos fueron objeto de una nueva contratación después de que una intervención anterior no lograra culminarse.

Sin embargo, pese a la segunda oportunidad y a los recursos desembolsados, las obras tampoco alcanzaron el resultado esperado.

“Evidenciamos pagos por más de $977 millones, mientras persistían frentes sin terminar y condiciones que impedían dar por cumplido el propósito para el que fue suscrito el contrato. Más allá de las cifras, el impacto recae sobre una comunidad que continúa esperando infraestructura segura y funcional”, dijo Steffi Acevedo , directora de Hábitat y Ambiente de la Contraloría de Bogotá.

El segundo caso corresponde a recursos destinados a complementar subsidios de vivienda para hogares de la comunidad Emberá. Aunque una parte importante del dinero regresó a la Tesorería Distrital tras la liquidación del convenio, un saldo superior a $30 millones permanece pendiente de recuperación y actualmente depende del resultado de acciones judiciales.

Esto significa que esos recursos no están disponibles de manera inmediata para atender otras necesidades de la ciudad mientras avanza el proceso para su recuperación.