Doble homicidio empresario Gustavo Aponte y su escolta: primer detenido se declaró inocente

Leonel Enrique Llanos Paternina, primer capturado por el doble homicidio del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y de su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, se declaró inocente de los delitos de homicidio agravado; y tráfico, porte o tenencia, de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, sin embargo no los aceptó.

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Legalizaron captura de alias ‘Tony’

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías legalizó la captura de Leonel Enrique Llanos Paternina, uno de los presuntos implicados en el ataque sicarial ocurrido el pasado 11 de febrero, en cercanías de un gimnasio ubicado en el sector de La Cabrera, en el norte de Bogotá, donde murieron un empresario arrocero y su escolta.

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Según se conoció, su captura se produjo en medio de un operativo adelantado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en Villavicencio (Meta).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el detenido sería el encargado de realizar actividades de seguimiento, vigilancia y coordinación logística. Además, presuntamente, a bordo de una motocicleta, habría recorrido el lugar donde se perpetró el crimen.

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Fue un error

En medio de la recopilación de los elementos materiales probatorios, los investigadores descubrieron que el doble crimen habría sido producto de un error.

“Los elementos materiales probatorios recopilados en una articulación entre las direcciones seccionales de Bogotá y de Cundinamarca, indican que el homicidio estaría dirigido a otro ciudadano; sin embargo, en el momento de su ejecución se ejecutó contra la víctima equivocada”, detalló la Fiscalía.

Luego de que el juez verificara las condiciones en las que se produjo la captura de Llanos Paternina, determinó que esta se ajustó a la ley y procedió a legalizarla.