Cundinamarca y Ejército fortalecen seguridad contra grupos armados y narcotráfico en el departamento

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, sostuvo una jornada de trabajo con el nuevo comandante de la Brigada 13 del Ejército Nacional, brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, para revisar las principales prioridades en materia de seguridad en el departamento.

Durante el encuentro se analizaron los planes especiales para prevenir la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), así como las estrategias de control y desmantelamiento de las economías ilegales, especialmente aquellas relacionadas con el narcotráfico.

El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez es oriundo de Ubaté, Cundinamarca, y egresado de la Institución Educativa Departamental Simón Bolívar de este municipio.

Desde la administración departamental destacaron que se trata de un oficial que conoce el territorio y resaltaron la importancia de fortalecer el trabajo articulado con el Ejército Nacional para atender las diferentes situaciones de seguridad que se presentan en Cundinamarca.

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Durante la jornada también se reconoció el apoyo y la coordinación permanente del Batallón de Emergencias durante la atención de los incendios forestales que han afectado diferentes zonas del departamento.

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Asimismo, la Gobernación destacó el trabajo que viene realizando el Ejército Nacional, sus resultados y la presencia activa de sus tropas en el territorio.