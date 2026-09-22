Capturan en Kennedy a hombre señalado de robar un carro minutos antes

Colombia

Un hombre de 38 años fue capturado en Kennedy, Bogotá, luego de que las autoridades localizaran a un vehículo que había sido reportado como hurtado minutos antes en el sector de Castilla.

El caso comenzó cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia recibió el aviso sobre el robo del automóvil. La Policía desplegó un operativo de búsqueda y ubicó el vehículo en el barrio El Tintal, donde fue interceptado.

De acuerdo con las autoridades, el hombre que conducía el carro llevaba varias herramientas y un elemento descrito como un contrapeso. Estos objetos quedaron en poder de las autoridades como parte del material asociado a la investigación sobre el hurto.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial junto con el vehículo recuperado, mientras avanza el proceso correspondiente para establecer su responsabilidad en los hechos.

La Policía señaló que el robo del automóvil se habría producido mediante la modalidad conocida como halado, en la que los delincuentes movilizan un vehículo estacionado utilizando diferentes mecanismos para sustraerlo de su lugar.