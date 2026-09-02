EN VIVO: Osnabrück Vs. Bayern Múnich, siga el partido de la Copa Alemania con Luis Díaz de titular
El extremo colombiano es inicialista en el duelo de la primera fase de la Copa.
Luis Díaz es titular con el Bayern Múnich, en el duelo de la primera fase de la Copa Alemania, donde su equipo enfrenta al Osnabrück, cuadro de la segunda división del fútbol alemán.
Siga acá el minuto a minuto de Osnabrück Vs. Bayern Múnich
Tercer partido de la temporada
Luis Díaz ha disputado dos partidos con el Bayern Múnich en lo que va de la temporada, registrando una anotación.
Luis Díaz es titular en el Bayern Múnich
Bienvenido a la transmisión del juego Osnabrück Vs. Bayern Múnich, por la primera fecha de la Copa de Alemania.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...