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02 sep 2026 Actualizado 18:41

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Fútbol

EN VIVO: Osnabrück Vs. Bayern Múnich, siga el partido de la Copa Alemania con Luis Díaz de titular

El extremo colombiano es inicialista en el duelo de la primera fase de la Copa.

Luis Díaz durante un amistoso de pretemporada con el Bayern Múnich. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Luis Díaz durante un amistoso de pretemporada con el Bayern Múnich. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Luis Díaz durante un amistoso de pretemporada con el Bayern Múnich. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Luis Díaz es titular con el Bayern Múnich, en el duelo de la primera fase de la Copa Alemania, donde su equipo enfrenta al Osnabrück, cuadro de la segunda división del fútbol alemán.

Siga acá el minuto a minuto de Osnabrück Vs. Bayern Múnich

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Tercer partido de la temporada

Luis Díaz ha disputado dos partidos con el Bayern Múnich en lo que va de la temporada, registrando una anotación.

Luis Díaz es titular en el Bayern Múnich

Bienvenido a la transmisión del juego Osnabrück Vs. Bayern Múnich, por la primera fecha de la Copa de Alemania.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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