EN VIVO: Osnabrück Vs. Bayern Múnich, siga el partido de la Copa Alemania con Luis Díaz de titular

Luis Díaz durante un amistoso de pretemporada con el Bayern Múnich. (Photo by Yu Chun Christopher Wong/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Luis Díaz es titular con el Bayern Múnich, en el duelo de la primera fase de la Copa Alemania, donde su equipo enfrenta al Osnabrück, cuadro de la segunda división del fútbol alemán.

Siga acá el minuto a minuto de Osnabrück Vs. Bayern Múnich