De La Espriella patrulló Santa Marta y aseguró que devolverá la tranquilidad a la región

El presidente Abelardo De La Espriella patrulló las calles de Santa Marta en medio de la situación de orden público-generada por el paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

El mandatario recorrió sectores de la ciudad mientras las autoridades mantienen operativos de seguridad.

“A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado”, indicó el jefe de estado.

Desde el barrio Cristo Rey, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que la Fuerza Pública realiza patrullajes en todos los barrios de Santa Marta.

El mandatario señaló que la instrucción es reforzar la presencia militar y policial, recuperar el control territorial y actuar en el marco de la Constitución y la ley.

“Son muy guapos y machitos para atacar a la gente inocente, a la población inerme, sembrando el terror, quemando carros, haciendo tiros contra los negocios, pero cuando el Gobierno les sale al frente, se asustan como las ratas miserables y desgraciadas que son”, afirmó.

Luego lanzó una dura sentencia contra estas estructuras criminales: “Juro por Colombia y por mi vida que los voy a acabar. No va a quedar piedra sobre piedra en donde no pueda encontrarlos con la fuerza legítima del Estado”.

“Aquí está el Gobierno con las autoridades locales y la fuerza pública para garantizar la vida de todos los cienagueros y todos los amaros. Así que retornen a sus actividades porque hay un Gobierno que los protege”, reiteró el mandatario.

El presidente enfatizó que a los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se los notifico con absoluta claridad: “el Estado, con toda su fuerza legítima, no dará un solo paso atrás ante sus cobardes amenazas”.