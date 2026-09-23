Irán traslada a Estados Unidos sus condiciones para poner fin a la guerra

Irán informó este miércoles sobre una reunión con Estados Unidos a través de un mediador catarí en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, donde trasladó a la parte norteamericana las condiciones de Teherán para poner fin a la guerra, entre ellas, el levantamiento del bloqueo naval.

En una entrevista al medio estatal iraní IRNA, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores persa, Ismail Baqaei, señaló que esta interacción tuvo como objetivo transmitir las condiciones de Irán, que incluyen “el fin de la guerra en todos sus aspectos, el cese de las acciones agresivas estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de la guerra económica, la liberación de los activos iraníes”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló horas antes que hubo una reunión entre su Gobierno y la delegación iraní que esta semana participa en la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York mientras ambos países siguen en guerra.

En este contexto, durante su intervención de este martes en el pleno de Naciones Unidas, Trump dijo que debe tomar una «gran decisión»: negociar la paz con Irán o «aniquilar» la República Islámica.

Siete meses de guerra

La guerra de Irán, que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero, está a punto de cumplir siete meses sin que Washington haya logrado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y tras varios intentos frustrados de negociar un acuerdo nuclear que ponga fin al conflicto.

Asimismo, Trump enfrenta una presión creciente ante el riesgo de que la ofensiva pase factura a los republicanos en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre, debido al aumento del precio de la gasolina derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra, la mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares o legaciones norteamericanas han sido objetivo de ataques de Irán, que ha obstaculizado el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz mediante ataques ocasionales contra barcos y buques.