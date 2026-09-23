“Con el presupuesto que tenemos, la ANT va a cumplir”: Directora Lina María Garrido

“Con el presupuesto que tenemos, la ANT va a cumplir. Porque si vamos a hablar de defender la Reforma Agraria, no es para gastarnos lo asignado comprando tierra que no tiene vocación agrícola o pagando favores políticos con burocracia, o para despilfarrar en contratos de comunicación y logísticos. Nosotros, como lo ha dicho el señor presidente, vamos a tener un país de propietarios”, fue contundente la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, en la Comisión Quinta del Senado de la República.

En esa comisión, donde la cartera de Agricultura y las entidades del sector fueron citadas a un debate de control político para hablar sobre el presupuesto del próximo año y las metas trazadas, la funcionaria explicó ante los congresistas que, con un presupuesto de 556.767 millones de pesos para el 2027 ($553.567 millones aportados del presupuesto general de la nación, más recursos propios, los cuales ascienden a $3.200 millones), su compromiso con el campesinado está intacto.

“Vamos a aportar 14 puntos del presupuesto que nos asignen a los procesos de formalización y nueve puntos a adjudicaciones”, destacó Lina María Garrido.

Con un 56 % en la reducción del presupuesto de funcionamiento para el próximo año, la directora de la máxima autoridad de tierras de la nación enfatizó que les dará prioridad a las acciones relacionadas con el ordenamiento social de la propiedad rural (proceso de planificación y gestión del Estado para organizar la ocupación, el uso y la administración de las tierras en el campo).

Asimismo, añadió que las acciones estarán enfocadas en la Reforma Agraria, las comunidades indígenas, la formalización de predios privados, en comunidades negras, afrodescendientes raizales y palenqueras (NARP), entre otras prioridades misionales y de carácter interno.

Denuncias, firmes

Adicionalmente, la directora de la ANT, Lina Garrido, recalcó que va a interponer todas las denuncias penales y las quejas disciplinarias ante todos los órganos de control por hechos de corrupción que han identificado por medio de auditorías forenses en la entidad: “Ya he puesto algunas denuncias, pero faltan muchísimas más”.

Una de ellas es el crecimiento exponencial de los contratos de prestación de servicios en la Agencia durante el cuatrienio pasado.

“Estamos hablando que de 1 billón 200.000 millones de pesos, casi medio billón fue para contratos de prestación de servicios. En el total de los cuatro años, 40.000 contratos, 28.000 contratistas; se gastaron 1,6 billones de pesos para contratos de prestación de servicios”, manifestó la directora de la Agencia.

Cuestionó que, si la dirección anterior tenía tanto personal para atender, para dialogar, para dar respuesta a los requerimientos de las asociaciones campesinas, de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, “¿por qué tenemos más de 105.000 peticiones pendientes de respuesta? Ahora tenemos más de 600 requerimientos del Congreso de la República que desde 2025 no fueron respondidos”, manifestó la titular de la ANT.

Igualmente, dijo que, de 3.900.000 hectáreas como meta de formalización en el Gobierno Petro, solamente fue alcanzado el 41 %. “De 1.500.000 hectáreas que iban a ser entregadas, solo alcanzaron 99.477, únicamente un 6,6 por ciento”, añadió Lina Garrido.

También denunció que el convenio de la ANT con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por cerca de un billón de pesos en predios, da cuenta de casos con dobles avalúos y terrenos que no tendrían vocación agropecuaria, además de diferencias entre los conceptos agronómicos. Y dijo que, en menos de un año, le habrían entregado tierras al exsenador Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo.