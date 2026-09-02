Alcalde de Cúcuta pide perdón al presidente por no asistir al consejo de seguridad

Jorge Acevedo, Alcalde de Cúcuta pide perdón al presidente por su ausencia en el consejo de seguridad / Foto Archivo

Cúcuta

La no presencia del alcalde Jorge Acevedo y la llegada ex temporánea del gobernador William Villamizar al consejo de seguridad con el presidente Abelardo de La Espriella provocó un reclamo aireado del jefe de Estado quien le exigió respeto a los gobernantes.

El alcalde envío a Misael Zambrano jefe de la oficina jurídica y quien actuaba como mandatario encargado. Por su parte el gobernador envió al secretario de seguridad ciudadana George Quintero, lo que provocó el malestar del presidente.

Frente a la polémica generada por la ausencia de los mandatarios, el alcalde de la ciudad Jorge Acevedo respaldo a De La Espriella en su política de seguridad al destacar las acciones que ha emprendido el nuevo gobierno, “los delincuentes y los bandidos sienten pasos de animal grande”.

“Quiero pedirle infinitas disculpas por no haber podido asistir ayer al consejo de seguridad. Quiero que sepa que no tenia información, yo escribí varias veces. Al alcalde de Villa del Rosario ni al de Cúcuta no nos informaron, ni nos avisaron”, dijo el alcalde.

“Hoy estamos dando lo mejor de nosotros, hoy lo estamos dando todo, si lo hicimos durante dos años, sin presidente, hoy que contamos con usted tenemos la tranquilidad y la seguridad que vamos a sacar a Norte de Santander adelante. Orgulloso de usted” precisó.

Finalmente dijo que “realmente no teníamos la información, hubo desinformación y por eso no pudimos asistir, vamos para adelante”.