Dirigentes políticos respaldan alianza Defensores de la Patria- Salvación Nacional

Partidos políticos del gobierno buscan alianzas con miras a las elecciones regionales (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Norte de Santander

Dirigentes políticos en Norte de Santander respaldaron los anuncios de dos partidos políticos de gobierno para promover una alianza o unión que les permita llegar fortalecidos a las elecciones regionales.

El proyecto de los sectores aliados al presidente Abelardo de La Espriella han empezado a realizar acercamientos para mirar el futuro político en los entes territoriales.

Diego Gonzáles, militante del partido Firmes por la Patria, dijo que “este proceso permitiría buscar el fortalecimiento del movimiento político pero más allá mirar candidaturas en las gobernaciones y alcaldías”.

Indicó el dirigente político que la posibilidad genera grandes expectativas para los líderes de regiones como también para el fortalecimiento de quienes han venido apoyando al actual gobierno.

El 3 de agosto el partido Defensores de la Patria obtuvo su personería jurídica que le permite además recibir recursos del Estado.