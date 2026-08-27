Refuerzan atención a grave incendio en Cundinamarca que amenaza Indumil

Desde la tarde de este miércoles 26 de agosto se presenta un grave incendio forestal en jurisdicción de Bojacá y Mosquera. De acuerdo con información de la Gobernación de Cundinamarca, las condiciones del incendio y de la zona montañosa mantienen el riesgo de propagación hacia sectores cercanos.

Uno de los puntos que merece mayor atención se encuentra el área donde está ubicada Indumil, la empresa militar encargada de fabricar armas y municiones, razón por la cual se reforzaron las acciones preventivas y de control.

Bomberos de Mosquera, Bojacá, Soacha, Cota y Funza se encuentra en el punto junto con la Policía Nacional, ambulancias y un carrotanque de Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC). De manera complementaria, se desplazaron unidades de Bomberos de Facatativá, Tenjo y Madrid, así como de la Defensa Civil de Soacha y Bojacá, para reforzar la capacidad operativa en el sector.

En el municipio de Mosquera se mantiene activo un Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se coordinan las acciones de respuesta, se articulan los recursos disponibles y se realiza seguimiento permanente a la evolución de la emergencia.

La Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) trabaja de manera articulada con los municipios y organismos desplegados en terreno.