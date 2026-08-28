Bomberos controlan incendio forestal en Villeta en un 80%: más de 50 hectáreas afectadas

Los Bomberos, el equipo de Gestión de Riesgo de Cundinamarca y otros organismo de socorro todavía están luchando contra las llamas de un incendio forestal en Villeta que ha afectado más de 50 hectáreas de cultivos de caña, plátano, café, yuca, pastizales y bosque nativo.

De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey , “la emergencia está controlada en un 80% y desde las primeras horas tendremos apoyo helicoportado para reforzar las labores en terreno”, aseguró.

Siete unidades de Bomberos (de Villeta, Útica, Quebradanegra, Guaduas, Vianí, Sasaima y Nocaima) están trabajando para liquidar este voraz incendio. Desde la Secretaría de Bienestar Verde y la Agencia de Comercialización acompañarán a los productores afectados para aprovechar sus cultivos impactados y evitar su pérdida total.

“Nuestros organismos de respuesta permanezcan en los diferentes territorios atendiendo las emergencias y haciendo seguimiento permanente a su evolución”, señaló Rey.

Agosto, un mes crítico en incendios

En plena temporada seca , el mes de agostos ha sido uno de los más complejos para el país y especialmente para Cundinamarca. Solo durante este mes, se han registrado 244 incendios forestales en 50 municipios que han dejado cerca de 2.000 hectáreas afectadas.

De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, solo el pasado 27 de agosto se presentaron 16 incendios forestales de los cuales 9 son nuevos. Tres de estos permanecen activos en la vereda La Unión Chusaca en Sibaté, en el municipio de Vergara y en Fuquene; mientras otro tres están siendo controlados en Villeta, otro muy grave entre Bojacá y Mosquera, y en Caparrapí.