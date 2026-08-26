Cundinamarca registró en un día 12 incendios forestales: tres continúan activos

Cundinamarca

Colombia atraviesa una fuerte temporada de calor en pleno fenómeno del Niño que ha aumentado las temperaturas y algunos incendios. Uno de los departamentos más afectados por las conflagraciones forestales es Cundinamarca.

Solo en un día se presentaron 12 incendios forestales, de los cuales tres continúan activos en los municipios de Nilo, Yacopí y en Bojacá, en donde los Bomberos del departamento continúan trabajando para su liquidación total.

Incendios más fuertes

De acuerdo con el reporte de la Gobernación de Cundinamarca, uno de los incendios más fuertes fue el que estaba ubicado en la vereda Bulucaima, del municipio de La Vega. Los organismos de socorro tuvieron que realizar más de 24 descragas de agua para liquidarlo.

“Por las dificultades de acceso terrestre, dispusimos apoyo helicoportado y adecuamos en el estadio municipal una piscina con capacidad para 20.000 litros de agua para abastecer el Bambi Bucket”, precisó el gobernador Jorge Emilio Rey.

Otro de los incendios más graves se presentó en Fusagasugá. Este fue un incendio estructural que dejó a seis familias, es decir 25 personas afectadas, que ya están recibiendo atención humanitaria, de acuerdo con las autoridades departamentales.

Ese mismo día fueron liquidados 9 incendios que han afectado a 8 municipios, mientras continúan atendiendo los tres activos.

Preocupación por aumento de incendios

El mes de agosto ha sido crítico para Cundinamarca. Solo en este mes, se han presentado 221 incendios forestales que han afectado 1.793 hectáreas y 49 municipios.

“Nos preocupa que, en medio de esta temporada seca, todavía se realicen quemas bajo la idea de que pueden mantenerse ‘controladas’”, expresó Rey.

Recomendó reportar cualquier incendios a las autoridades.