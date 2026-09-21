Cinco explosivos fueron lanzados desde drones contra subestación de Policía en Potrerito, Jamundí - Archivo

Un nuevo ataque con explosivos fue perpetrado contra la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, en zona rural de Jamundí, sur del Valle del Cauca. Cinco artefactos explosivos habrían sido lanzados desde drones contra la instalación policial.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía, dos de los explosivos impactaron directamente la subestación y ocasionaron daños menores en la estructura. Los otros tres habrían caído y detonado aproximadamente a un kilómetro del lugar, cerca de unas antenas de comunicación, que no resultaron afectadas.

La acción armada no dejó personas heridas ni víctimas fatales, según el balance entregado por la Regional No. 4 de Policía. Uniformados de la Policía y tropas del Ejército que se encontraban en la zona reaccionaron para repeler el ataque.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás de esta nueva acción violenta. De manera preliminar, indagan si el ataque estaría relacionado con integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, estructura que delinque en esta zona de Jamundí.

El ataque ocurrió horas después de un bloqueo registrado en la vía Jamundí-Ampudia, en inmediaciones del sector de Río Claro, donde se presentó una situación relacionada con personas que, según reportes preliminares, estarían ocupando terrenos de la zona.