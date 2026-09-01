No habrá racionamiento de agua en Cali y Valle pese a condiciones del Fenómeno de El Niño

Cali, Valle del Cauca

Pese a las altas temperaturas, el bajo nivel de algunas fuentes de abastecimiento y las alertas por el Fenómeno de El Niño, no se contempla actualmente un racionamiento de agua potable en Cali ni en el Valle del Cauca.

En Cali, EMCALI aseguró que la producción y distribución de agua se mantienen estables. La empresa explicó que el río Cauca, que aporta cerca del 80 % del agua que consume la ciudad, permite compensar la disminución en los niveles del río Meléndez mediante las plantas de tratamiento de Puerto Mallarino y Río Cauca.

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En el departamento, Acuavalle también descartó por ahora un escenario generalizado de racionamiento. La empresa mantiene un monitoreo permanente de los caudales, la capacidad de producción y las condiciones de las fuentes que abastecen a los municipios.

El gerente de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI, Diego Carabalí, señaló que la red interconectada de la ciudad permite responder ante variaciones en las fuentes de abastecimiento y garantizó la continuidad del servicio.

Por su parte, Jorge Sánchez, de Acuavalle, explicó que cada municipio tiene condiciones particulares, por lo que no es posible hablar de un racionamiento generalizado en el Valle. La empresa aseguró que está tomando medidas preventivas para anticiparse a posibles dificultades de abastecimiento.

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En cuanto a los municipios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto, Acuavalle informó que el sistema de Zarzal opera con normalidad y está en condiciones de continuar prestando el servicio a los siete municipios que dependen de este sistema. El daño registrado en la tubería de conducción principal tras el terremoto y los derrumbes en el sector de Bolívar también fue superado con apoyo de maquinaria y equipos técnicos.

Tanto EMCALI como Acuavalle hicieron un llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable del agua, especialmente durante la temporada de altas temperaturas y ante las condiciones climáticas que podrían afectar las fuentes de abastecimiento.