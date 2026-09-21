Alias Correa, capturado en El Plateado, Cauca, estaría involucrado en ataques terroristas en Jamundí

Alias ‘Correa’, señalado cabecilla de las milicias urbanas del frente Jaime Martínez de las disidencias Farc, estaría involucrado en al menos cinco acciones terroristas perpetradas el 10 de junio de 2024 en Jamundí, Valle del Cauca, según la investigación de las autoridades.

El general Carlos Oviedo, comandante de la Regional N.° 4 de Policía, explicó que el capturado realizaba labores de inteligencia criminal, planeación y activación de artefactos explosivos contra la Fuerza Pública.

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Entre los hechos que ahora son relacionados con alias ‘Correa’ está un carro bomba ubicado cerca de la subestación de Policía de Potrerito, además de la instalación de artefactos explosivos en cilindros y maletines en Jamundí y en la zona rural de Guachinte.

“Esta persona realizaba actividades de inteligencia criminal, planeación y activación de artefactos explosivos contra la Fuerza Pública”, explicó el general Oviedo.

De acuerdo con la investigación, el señalado integrante del frente Jaime Martínez, bajo el mando de alias Iván Mordisco, habría recopilado información sobre los movimientos de la Fuerza Pública que posteriormente habría sido utilizada para la planeación de acciones violentas y la preparación de vehículos y otros elementos para transportar o activar explosivos.

La investigación también busca establecer el alcance de la participación de alias ‘Correa’ en los hechos registrados en Jamundí y otras acciones atribuidas a esta estructura armada en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

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El general Samuel Salinas, comandante de la Tercera División del Ejército, explicó que la ubicación del señalado cabecilla fue posible después de varios meses de labores de inteligencia, seguimiento y verificación desarrolladas en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional.

“Se adelantaron labores de ubicación, seguimiento y verificación hasta materializar este resultado en el cañón del Micay”, indicó el oficial.

Alias ‘Correa’ fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y quedó con medida de aseguramiento.