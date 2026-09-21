Dado de baja presunto cabecilla que manejaba el dinero ilegal del Frente 57 de disidencias en Valle

Un hombre señalado de manejar el dinero de las actividades ilegales del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ de las disidencias de las Farc fue dado de baja durante una operación de la Policía y la Fuerza Aérea en zona rural de Buga, Valle del Cauca.

El procedimiento se realizó en el corregimiento La María, donde unidades del GAULA, SIPOL y GOES adelantaron un allanamiento con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

Durante la operación murió Luis Armando Sarria Yule, alias ‘Sarria’, de 29 años, señalado por las autoridades como el hombre encargado de manejar los recursos obtenidos por esta estructura criminal.

De acuerdo con las investigaciones, ‘Sarria’ llevaría más de ocho años vinculado a actividades delictivas y estaría relacionado con la coordinación de secuestros, homicidios selectivos y extorsiones.

En el mismo procedimiento fue capturado en flagrancia alias ‘El Indio’, de 21 años, quien sería integrante del Frente 57 y cumpliría funciones de observación y logística, entre ellas el seguimiento a los movimientos de las autoridades y de posibles víctimas.

Las autoridades investigan además su presunta participación en varios hechos delictivos, entre ellos casos de secuestro registrados en el Valle del Cauca y acciones terroristas ocurridas en Cauca durante 2021, como la instalación de un carro bomba en el municipio de Corinto.

También es investigado por su posible participación en el secuestro de un comerciante reportado como desaparecido en diciembre de 2025, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en febrero de este año. Según la investigación, por su liberación se habrían exigido 200 millones de pesos.

A esto se suma la investigación por su posible vinculación con hechos violentos registrados en agosto en Florida, Valle del Cauca, donde ocurrió una masacre en el que murió el gobernador del cabildo indígena Kuesx Yu Kiwe.

“Durante el operativo fueron incautadas dos pistolas calibre 7.62 y 9 milímetros, un chaleco balístico, tres proveedores, cuatro celulares, un iPad y cinco cartuchos para escopeta”, agregó el general Carlos Oviedo, comandante de la Regional No.4 de Policía.

Según la Policía, en lo corrido de 2026 han sido neutralizadas más de 16 personas en procedimientos operacionales en el Valle del Cauca, 12 de ellas presuntamente vinculadas al denominado Estado Mayor Central de las FARC.

Además, las autoridades reportan 11 capturas de presuntos integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’.