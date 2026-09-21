El suministro de agua en sectores de las comunas 18 y 20 de Cali será alternado desde este martes

Así luce la bocatoma del río Cali, afluente afectado por el fenómeno de El Niño. La situación en el río Meléndez es similar. Foto: EMCALI.

Altos Jordán, Los Chorros, Colinas del Refugio, Altos de La Luisa, La Trinidad y sectores aledaños, serán inicialmente los sectores de Cali en donde, desde este martes 22 de septiembre comenzará la medida, con el propósito de permitir la recuperación de los niveles de los tanques y mantener las condiciones necesarias para la prestación del servicio.

El abastecimiento se realizará de manera alternada entre los sectores definidos de las comunas 18 y 20.

La medida se toma por parte de Emcali, ante la disminución de los caudales de los ríos Meléndez y Cali, asociada a las condiciones de altas temperaturas y baja disponibilidad hídrica, y a las condiciones que aún presenta el sistema de acueducto después de las afectaciones ocasionadas por el terremoto y sus réplicas.

Abastecimiento Comuna 18: martes 22, jueves 24, sábado 26, lunes 28 de septiembre y en adelante, en los siguientes sectores: Altos Jordán, Los Chorros, Colinas del Refugio, Altos de La Luisa, La Trinidad y sectores aledaños.

Abastecimiento Comuna 20: miércoles 23, viernes 25, domingo 27, martes 29 de septiembre y en adelante, en los siguientes sectores: La Sultana, Brisas de Mayo, Pueblo Joven, Brisas, La Torre, Sector 30 y sectores aledaños.

Como medida complementaria, Emcali mantiene el bombeo de agua desde sectores abastecidos por plantas de tratamiento que utilizan como fuente el río Cauca, con el propósito de reforzar el suministro hacia las zonas de ladera mientras persistan los bajos caudales de los ríos Meléndez y Cali.