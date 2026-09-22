La JEP imputa a 5 excomandantes de las Farc por violencia sexual en sur del Valle y norte del Cauca

La investigación de la Sala de Reconocimiento de la JEP documentó 68 hechos atribuidos a las Farc-EP cometidos contra 35 víctimas, de las cuales 30 eran civiles y 5 pertenecían a la extinta guerrilla. Los hechos se concentraron en 17 municipios del sur del Valle y norte del Cauca.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a cinco excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc por 68 hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género.

Los imputados fueron comandantes del Frente Sexto y las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de esta guerrilla, desmovilizada por el acuerdo de paz firmado con el Gobierno en noviembre de 2016, y la JEP les “atribuyó responsabilidad a los comparecientes por mando”.

El alto tribunal señaló que estos cinco exguerrilleros no ejercieron el control efectivo para prevenir, investigar y sancionar los crímenes cometidos contra mujeres y niñas reclutadas por sus subordinados dentro de los grupos que comandaban en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Por esa razón, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP los halló responsables de los crímenes de lesa humanidad de violación, otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución por motivos de género.

También los imputó por los crímenes de guerra de violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, por los abortos y anticoncepción forzadas practicadas a las niñas y mujeres reclutadas.

“La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad identificó un patrón criminal: la violencia sexual y otras violencias basadas en género contra la población civil y contra integrantes de las FARC, ejercida en el marco de la disputa por el control territorial y social de la zona”, agregó la información.