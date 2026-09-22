La JEP imputa a 5 excomandantes de las Farc por violencia sexual en sur del Valle y norte del Cauca
De ser hallados responsables y vencidos en juicio, podrían pagar una pena de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a cinco excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc por 68 hechos de violencia sexual y otras violencias basadas en género.
Los imputados fueron comandantes del Frente Sexto y las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de esta guerrilla, desmovilizada por el acuerdo de paz firmado con el Gobierno en noviembre de 2016, y la JEP les “atribuyó responsabilidad a los comparecientes por mando”.
El alto tribunal señaló que estos cinco exguerrilleros no ejercieron el control efectivo para prevenir, investigar y sancionar los crímenes cometidos contra mujeres y niñas reclutadas por sus subordinados dentro de los grupos que comandaban en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
Por esa razón, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP los halló responsables de los crímenes de lesa humanidad de violación, otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución por motivos de género.
También los imputó por los crímenes de guerra de violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, por los abortos y anticoncepción forzadas practicadas a las niñas y mujeres reclutadas.
“La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad identificó un patrón criminal: la violencia sexual y otras violencias basadas en género contra la población civil y contra integrantes de las FARC, ejercida en el marco de la disputa por el control territorial y social de la zona”, agregó la información.
Juan Carlos Díaz
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