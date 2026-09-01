“Pensé que era un pasajero”: conductor revela cómo motociclista terminó dentro de bus en Buga, Valle

El conductor del bus involucrado en el aparatoso accidente de tránsito que se hizo viral en redes sociales en Buga, Valle, habló sobre lo ocurrido y entregó su versión de los hechos.

El caso quedó registrado en video y muestra cómo un motociclista termina dentro del bus luego de impactar contra una de las puertas del vehículo.

Según el conductor, acababa de cruzar un semáforo cuando, al avanzar por la intersección, sintió el fuerte impacto.

“Yo hasta pensé que el señor que estaba bregando a levantar era que se había caído, que venía en el bus y se había caído del asiento. Resulta que no, el señor era el que iba sentado en la moto”, relató.

El conductor aseguró que el motociclista logró salir por sus propios medios y se retiró del lugar, dejando la motocicleta en la vía.

También señaló que el choque causó daños en las puertas, parales, pasamanos y uno de los asientos del bus, por lo que el vehículo quedó fuera de servicio.

Finalmente, afirmó que, según lo que pudo percibir en ese momento, el motociclista estaría bajo los efectos del alcohol. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del accidente y las responsabilidades del caso.