¿Familia iba de paseo de olla al río Pance, en el sur de Cali, en una ambulancia?

Una ambulancia que fue requerida durante un puesto de control en Pance, en el sur de Cali, terminó inmovilizada luego de que las autoridades detectaran que su conductor tenía grado uno de alcoholemia. En el vehículo viajaban además ocho familiares, entre ellos dos menores de edad.

De acuerdo con Luis Fernando Escobar, subsecretario de Movilidad de Cali, los funcionarios inicialmente pensaron que la presencia de la ambulancia podía estar relacionada con la atención de alguna emergencia en la zona, donde durante los fines de semana se presentan con frecuencia situaciones médicas que requieren asistencia.

Sin embargo, al verificar el vehículo, se estableció que el conductor presentaba grado uno de alcoholemia y que en su interior se encontraban sus familiares. Según la información entregada por Movilidad, eran ocho personas, incluidos dos menores de edad.

La ambulancia fue inmovilizada y trasladada a los patios. Al conductor también se le impusieron las sanciones administrativas correspondientes por la infracción detectada.

“Esto demuestra la irresponsabilidad de algunos. Sabemos que no son todos. Este gremio de las ambulancias fue fundamental en sortear la emergencia vivida el 10 de agosto”, señaló Escobar Nieto.

El subsecretario recordó que conducir bajo los efectos del alcohol puede afectar los sentidos, el tiempo de reacción, el juicio y la capacidad para tomar decisiones, aumentando el riesgo para los demás actores viales.

El procedimiento se realizó el domingo 20 de septiembre, durante uno de los controles rutinarios que adelanta la Secretaría de Movilidad en este corredor vial.