Diana Troncoso sigue hospitalizada; su familia recibe las llaves de su nueva vivienda en Cali

Diana Marcela Troncoso continúa hospitalizada por las heridas que sufrió tras quedar atrapada en los escombros de Torres de Limonar. Mientras avanza su recuperación, este martes su familia recibe el apartamento que había sido anunciado para ella tras la tragedia.

La vivienda, entregada por Marval y el Gobierno Nacional, está ubicada en Valle del Lili, al sur de Cali, y queda a nombre de Diana. Debido a que la joven permanece bajo atención médica, son sus familiares quienes adelantan el proceso de entrega y reciben el inmueble.

Para la familia, este momento representa una esperanza en medio de la difícil recuperación de Diana.

“Es una alegría increíble, una esperanza muy grande para seguir adelante y, sobre todo, para la recuperación de nuestra hija”, expresó Álvaro Troncoso.

La joven permanece en la Fundación Valle del Lili. Su padre confirmó que tiene varias heridas que todavía no han cicatrizado y que el próximo viernes será sometida a una nueva intervención. Por ahora, los médicos esperan que las lesiones evolucionen antes de darle salida, para evitar una posible infección.

A esta historia se suma el gesto de Natalia Ángel, una rescatista voluntaria, quien encontró entre los escombros una pequeña cartuchera con dinero, pasaportes, fotografías y cartas pertenecientes a Diana.

Natalia logró contactar a la familia a través de una amiga de la sobreviviente y les devolvió el dinero y las demás pertenencias.

“Eso no lo hace cualquiera”, dijo Álvaro Troncoso al agradecer el gesto de la rescatista.

Mientras Diana continúa su recuperación en el hospital, su familia recibe las llaves de un nuevo hogar que, esperan, pueda convertirse en el lugar al que ella regrese cuando finalmente pueda salir del hospital.