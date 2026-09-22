Polémica por negación a Santa Fe de jugar final del fútbol femenino en El Campín

“Independiente Santa Fe conocía previamente la programación de eventos del estadio”, aseguró Sencia, el operador logístico del Estadio Nemesio Camacho El Campín, en medio de la polémica por la no realización de la final del fútbol profesional colombiano femenino en la que ‘las leonas’ deberían jugar como locales el partido de ida, este 23 de septiembre.

“El 6 de julio de 2026, Sencia compartió con el club el calendario de eventos previsto para el segundo semestre del año, en el cual estaban incluidos los conciertos programados para los días 2 y 3 de octubre.

Posteriormente, el 14 de septiembre, días antes de que Independiente Santa Fe disputara las semifinales de la Liga Femenina, y que existiera la posibilidad de que avanzara a la final, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol mencionó -en su sesión de la fecha en mención- que el escenario estaría ocupado para la fecha prevista de la final.”, aseguró la empresa en un comunicado.

Ante la polémica, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes ofreció al equipo capitalino, Santa Fe, el Estadio Metropolitano de Techo para la realización del evento, sin embargo, ‘Las Leonas’ optaron por jugar la final en otro escenario; obligando así, a la DIMAYOR a programar el evento para ser jugado en el Estadio La Independencia de la ciudad de Tunja.

“En ese sentido, para la fecha correspondiente al miércoles 23 de septiembre de 2026, nunca fue notificada a la 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, por parte del Club Independiente Santa Fe, la falta de disponibilidad del Estadio Nemesio Camacho El Campín, ya que a su vez, el equipo bogotano nunca fue notificado por parte del actual arrendatario del escenario deportivo la restricción de uso para esas fechas. Por tal razón, y en coordinación con los dos clubes finalistas, se procedió a programar los partidos correspondientes a la Final de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2026” aseguró la DIMAYOR, en su cuenta de X.

23 días sin fútbol en El Campín

Del 23 de septiembre al 1 de octubre el estadio estará cerrado en su totalidad el montaje técnico del concierto de la agrupación surcoreana BTS, que se presentará el 2 y 3 de octubre y del 4 al 16 de octubre se realizará el desmontaje de estructuras y un proceso de mantenimiento profundo de la gramilla administrado por el consorcio Sencia.

Si el calendario de la Dimayor se mantiene, el fútbol profesional regresará al Nemesio Camacho el martes 13 de octubre con el partido de Millonarios frente a Once Caldas.

Varios concejales han rechazado el hecho, pidiendo intervención distrital, pues aseguran que la prioridad del escenario debe ser el fútbol.

“¿Hasta cuándo el fútbol bogotano tendrá que pagar los costos de este negocio? Ahora no serán dos días, sino casi tres semanas sin fútbol en El Campín. Las afectadas son las mujeres del fútbol bogotano, que tendrán que jugar en otra ciudad la final entre SantaFe y Deportivo Cali (...), Y que quede claro: no estamos pidiendo cancelar ni afectar el concierto, quienes compraron sus entradas tienen todo el derecho a disfrutarlo. El cuestionamiento es a la gestión de Sencia y a que las decisiones sobre el estadio terminen afectando al fútbol capitalino.”, aseguró Heidy Sánchez, Concejal de Bogotá en su cuenta de X.