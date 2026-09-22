Hombre murió tras procedimiento policial en Cazucá: familia denuncia uso de Taser

Desde este viernes 25 de julio se inicia el plan piloto que entrega 100 dispositivos de disparo eléctrico a miembros de la policía de vigilancia de los diferentes cuadrantes de Bogotá. / Mary Alejandra Fandiño ( Colprensa )

Colombia

Donovan Balanta Paz, de 34 años, murió luego de un procedimiento policial ocurrido en el sector de Caracolí, en límites entre Bogotá y Soacha.

Según la Policía Metropolitana de Soacha, uniformados acudieron al lugar para atender una riña. Durante la intervención fue utilizado un dispositivo de inmovilización electrónica Taser y dos ciudadanos, entre ellos Balanta, fueron trasladados a la Estación de Policía Cazucá.

La institución informó que, después de ingresar a la estación, Donovan presentó una afectación repentina de salud y perdió el conocimiento. Fue trasladado a un hospital de Soacha, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La Policía señaló que “la causa de muerte se encuentra por establecer” y que la Inspección General abrió una indagación disciplinaria para verificar el procedimiento.

La versión de la familia

Ana Tovar Paz, hermana de Donovan, entregó a Caracol Radio una versión diferente sobre lo ocurrido. Aseguró que su hermano no estaba participando en la riña y que llegó al lugar cuando ya se había presentado la intervención de los uniformados.

Según su relato, Donovan habría lanzado una botella y posteriormente salió corriendo al observar la presencia de los policías. La mujer aseguró que los uniformados lo alcanzaron, lo golpearon, lo esposaron y posteriormente utilizaron en varias ocasiones el dispositivo Taser.

“Ya teniéndolo ahí sometido, le ponen varias veces el Taser”, afirmó Ana Toar Paz, quien también aseguró que una de las descargas habría sido aplicada cuando su hermano ya estaba reducido.

La familiar sostuvo además que Donovan manifestó sentirse mal después de ser trasladado a la estación y cuestionó la atención que recibió en ese lugar.

La hermana también rechazó que su hermano estuviera involucrado en una riña y cuestionó la actuación de los uniformados durante el procedimiento.

Investigación sigue en curso

La Policía Metropolitana de Soacha confirmó la apertura de una indagación disciplinaria para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.

Por ahora, la institución no ha establecido que el uso del Taser haya causado la muerte de Donovan Balanta. La causa del fallecimiento deberá ser determinada mediante los procedimientos médico-legales correspondientes.

Mientras avanzan estas investigaciones, las autoridades deberán esclarecer qué ocurrió durante el procedimiento y establecer las circunstancias que rodearon la muerte del ciudadano.