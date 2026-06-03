Todos los hospitales departamentales en Cundinamarca están fuera de riesgo financiero

Cundinamarca en iliquidez: Gobernador advierte que hospitales ha tenido que dar plata que no dan las EPS

Bogotá D.C

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó la labor que se ha realizado para que ningún hospital de la región continúe en riesgo fiscal y financiero.

“Logramos desde 2023 a hoy que 17 Empresas Sociales del Estado superarán esta condición y hoy no tengan riesgo financiero alguno. Esto ha sido posible a un plan de sostenibilidad que hemos contruido con la PriceWaterHouseCoopers que ha logrado mejorar las condiciones económicas de cada una de estas instituciones”, señaló el mandatario.

La Gobernación de Cundinamarca implementó medidas orientadas a mejorar la gestión financiera y administrativa de las ESE.

El Ministerio de Salud determinó, mediante la resolución Resolución 1020 de 2026, que de las 36 Empresas Sociales del Estado del departamento correspondiente a la vigencia 2025, ningún hospital fue clasificado en categoría de alto, mediano o bajo riesgo.

“Este plan ha venido mejorando la recuperación de carteras, reduciendo el gasto inoficioso, hemos venido haciendo una mejore defensa jurídica de los asuntos que se tramitan ante los hospitales, hemos reducido el porcentaje de glosas y hemos también aumentado el portafolio de servicios, lo que garantiza mejores ingresos”, explicó Rey.

Estas acciones contribuyeron a mejorar los indicadores financieros de la red hospitalaria, permitiendo que en las evaluaciones correspondientes a las vigencias 2024 y 2025 ninguna ESE del departamento fuera clasificada en situación de riesgo.